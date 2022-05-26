Элиста, 26 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, выписаны с выздоровлением 16 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 26 мая.

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Лечение в инфекционных стационарах получают 20 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся три человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 545 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 50 535 пациентов. 843 пациента не смогли справиться с осложнениями, вызванными инфекцией.