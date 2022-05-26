Талибы* измерили длину бород сотрудников департамента образования в Бадгисе
Калайи-Нау, Афганистан, 26 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бадгис сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) измерили длину бород всех сотрудников департамента образования провинции.
Источники сообщили газете «8 Собх», что все, у кого длина бороды составляла меньше размера ладони, были временно задержаны и помещены в тюрьму.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели операцию 24 мая. В этот день радикалы остановили всех сотрудников департамента образования у входа в здание и измерили длину их бород. Ряд жителей Бадгиса назвали действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорблением народа и государственных служащих.
Необходимо отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее потребовали от государственных служащих отпускать бороды, носить головные уборы и национальную афганскую одежду («пирохан-тунбон» — шаровары и длинная рубашка до колен).