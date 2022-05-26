Москва, , 13:31 — REGNUM Украинские боевики обстреляли снарядами дистанционного минирования из реактивных систем залпового огня «Ураган» поселок в Херсонской области, сообщили 26 мая в Минобороны РФ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Украинские националисты произвели преступный обстрел 220 мм кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня «Ураган» села Нововоскресенское Херсонской области. Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, нанесен только материальный ущерб.