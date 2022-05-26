Рыбинск, Ярославская область, , 13:39 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области депутаты муниципального совета определились с кандидатурой на награждение званием Почётного гражданина города. Об этом сообщает пресс-служба муниципального совета Рыбинска.

Юрий Герасимов vk.com/rybinsksovetpublic

Большинство народных избранников отдало свой голос за Юрия Герасимова — сына Анатолия Герасимова, директора одного из крупнейших предприятий города в прошлом — Волжского машзавода.

Юрий Герасимов работал на производстве, строил дворец спорта «Полёт», 27 лет тренировал заводскую хоккейную команду, а также принимал участие в строительстве стадиона «Звезда». Сейчас Юрий Герасимов возглавляет ООО «Полимерпласт». Часть своей прибыли он тратит на поддержку детского и взрослого спорта.

Награждение должно состояться в День города.