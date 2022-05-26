Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истекшие сутки госпитализировали 105 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 26 мая сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Суточная госпитализация сократилась за сутки лишь на одного пациента.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

Количество больных, находящихся на лечении ковида в стационарах, стремительно сокращается. В больницах с ковидом лежат 1178 петербуржцев (-25 по сравнению с предыдущими сутками). В реанимации размещены 159 человек (-10), а число пациентов, подключённых к ИВЛ, сохраняется, 27 больных. По выздоровлению за сутки покинули больницы 74 человека (-7).

На амбулаторном лечении ковида находятся 2084 пациента. Этот показатель за сутки снизился на 54 человека.

В Северной столице за минувшие сутки зафиксировали 293 случая заражения коронавирусом (-33). Скончались от ковида за сутки 10 петербуржцев, а переболели вирусом 398 пациентов (-115).

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