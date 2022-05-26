Алжир, , 13:37 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Италию с официальным визитом. Об этом 26 мая сообщает официальное алжирское информационное агентство APS.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, визит главы государства произошёл по приглашению итальянского премьер-министра Марио Драги. В ходе поездки Теббун встретился с представителями алжирской диаспоры в Алжире.

Выступая перед представителями диаспоры президент подчеркнул, что Италию и Алжир связывают особые отношения. В частности, по его словам, правительство Италии неоднократно оказывало Алжиру финансовую помощь и выступало посредником при конфликтах Алжира с другими европейскими странами.

Как ожидается, в ходе визита Теббун встретится с представителями правительства Италии. Главной темой встречи должно стать сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере.