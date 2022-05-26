Москва, , 13:28 — REGNUM Российская сторона категорическим образом не приемлет обвинения в свой адрес в том, что она якобы препятствует вывозу зерна с Украины. Об этом 26 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — в ответ на заявления о том, что Запад обвиняет Москву в якобы блокировании поставок зерна с Украины в страны Африки и другие государства.

Также представитель Кремля добавил, что западные страны для возобновления поставок зерна должны отменить свои незаконные решения, препятствующие фрахту судов, вывозу зерна и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что масштабные орбитальные группировки из тысяч спутников необходимы России.