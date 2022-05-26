Новосибирск, , 13:30 — REGNUM Делегация Совфеда России, которая прибыла в Новосибирскую область, проверила работу перинатального центра при новосибирской клинической больнице. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Членам делегации продемонстрировали работу отделения реанимации и интенсивной терапии, рассчитанного на 16 коек, отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, а также представили доклад о работе и перспективах развития больницы», — уточнили в областной администрации.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов рассказал о ближайших планах по постройке детского корпуса на территории больницы. В него переведут детский хирургический стационар и разместят детскую консультативную поликлинику. С постройкой корпуса, по сути, будет создан полноценный детский медицинский кластер.

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что Совет Федерации поддержит проект строительства и оборудования детского корпуса.

Напомним, делегация Совфеда прибыла в Новосибирскую область.