Липецк, , 13:26 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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26 мая выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 139 случаев заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 491 человек выписан, в том числе 87 — за последние сутки.

За весь период скончались 3759 человек. Подтвержден один новый летальный случай.