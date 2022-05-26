Тиват, Черногория, , 13:23 — REGNUM Всего с начала 2022 года по 1 мая аэропорт Тиват обслужил 62,29 тыс. пассажиров. Объем перевозок за счет увеличения количества регулярных рейсов и ввода новых сезонных линий начал расти в апреле, так что в этом месяце аэропорт в Тивате обслужил в общей сложности 30,03 тысячи пассажиров, пишет издание Vijesti.

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Это почти в четыре раза больше, чем в том же месяце прошлого года, когда пассажиропоток составил всего 6,89 тысячи пассажиров, но этот результат по-прежнему составляет лишь 54,1 процента от количества пассажиров, которое этот аэропорт имел в апреле, что является рекордом 2019 года.