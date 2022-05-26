Хельсинки, , 13:42 — REGNUM Российский олигарх Геннадий Тимченко, попавший в санкционный список Европейского Союза, Великобритании и США, дал свое согласие на подготовку продажи «Арены-Хельсинки» в столице Финляндии, сообщает 26 мая издание Ilta-Sanomat.

Геннадий Тимченко Kremlin.ru

Последние несколько месяцев объект в столичном районе Пасила не использовался из-за санкций против его владельцев в связи с ситуацией вокруг Украины. После вынужденного простоя Тимченко, который является одним из владельцев, все же дал разрешение своей юридической фирме начать подготовку продажи здания.

«Арена в столичном районе Пасила вызвала интерес у американского концерна по организации мероприятий и группы финских инвесторов, близких к легендарному хоккеисту Теему Селянне. Также инвесторы заинтересованы в хоккейной команде «Йокерит», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ряд экспертов сомневается, что сделка состоится. Арена располагается в стратегически важном месте — рядом с железной дорогой на окраине Хельсинки. Объект приобретался, как считают специалисты по недвижимости, по стратегическим причинам. Кроме того, нахождение Тимченко под санкциями осложнит сделку, так как полученные олигархом за продажу деньги нарушат наложенные ЕС ограничения.