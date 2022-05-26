Байкальск, Иркутская область, 26 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Байкальске (Иркутская область) готовятся к откачке надшламовых вод из карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где в результате варки целлюлозы и утилизации черного щелока образовались опасные для Байкала отходы. Как сообщает 26 мая телеграм-канал правительства региона, дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба и Федеральный экологический оператор заключили контракт на понижение надшалмовых вод с карт-накопителей «Солзанского» и «Бабхинского» полигонов БЦБК в 2022 году. Согласно контракту, будет откачано 70 тыс. куб. м воды.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Сейчас ведутся работы по расконсервации локальных очистных сооружений (ЛОС), установленных в прошлом году, происходит настройка оборудования. Предполагается, что сами работы начнутся через две недели. Сначала надшламовые воды проходят первый этап очистки через ЛОС, затем — через канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования.

«В этом году мы, как и планировали, продолжим работы по понижению уровня надшламовых вод в картах БЦБК. Эту задачу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил как одну из приоритетных в сфере экологии», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года Центр развития Байкальского региона приступил к обследованию подземных вод под объектами БЦБК. Результаты изысканий и проектная документация летом 2022 года будут направлены на экспертизы.

Это станет основой для определения дальнейших действий по очистке территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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