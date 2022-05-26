Минск, 26 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск «видит истинные цели проводимых натовцами мероприятий» у границ республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути, это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением.

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