Кострома, , 13:25 — REGNUM Опубликованы данные о доходах директоров костромских департаментов, принятых на работу в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первым в минувшем году был назначен Сергей Баранов. Он возглавил департамент региональной безопасности вместо Александра Белозёрова в феврале. Ранее Баранов работал в патрульно-постовой службе милиции, был участковым и замначальника регионального УМВД по организации охраны общественного порядка.

Доход Баранова составил 1,8 млн рублей. Он владеет 10 сотками земли, внедорожником «Toyota Land Cruiser» и прицепом, жилым домом на 34 квадратных метра, 2/3 доли в квартире 79 квадратных метров. Остальная часть жилища принадлежит его супруге. Малолетних детей в декларации не значится. Супруга чиновника указала нулевой доход, у неё в собственности также имеется доля в «однушке» и гараж.

Сергей Кралин — бывший директор филиала «Ростелекома» по Ярославской и Костромской областям и нынешний глава департамента строительства, ЖКХ и ТЭК задекларировал 1,4 млн рублей. Он имеет квартиру площадью 62 квадратных метра и кроссовер «Nissan X-TRAIL».

Директор департамента лесного хозяйства Дмитрий Никулин был назначен в ноябре 2021 года. До этого он 20 лет работал в региональном управлении МВД, занимался материальным и техническим обеспечением Росгвардии. Доход Никулина за этот период составил 1,9 млн рублей. У чиновника имеется 20 соток земли, баня площадью 72 квадратных метра, жилой дом (118 кв. м) и две квартиры.

Доход остальных директоров департаментов Костромской области варьировался в пределах от 2,5 до 1,1 млн рублей. Самым состоятельными чиновниками за этот период стали главы департаментов финансового контроля и природных ресурсов Александр Коляскин и Андрей Беляев. Последние места заняли директор департамента цифрового развития (преобразован из одноименного управления в 2021 году) Дмитрий Диденко и глава депздрава Николай Гирин.

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