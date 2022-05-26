Базарак, Афганистан, , 13:20 — REGNUM Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам, 25 мая посетил афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Бахтар».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным инфорагентства, он встретился с местными командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальными лицами провинции. Никаких подробностей об этой поездке не сообщается.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе мулла Якуб, министр обороны, и некоторые военачальники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посетили провинцию Панджшер.

В Панджшере продолжаются бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли стабилизировать ситуацию в Панджшере, а Фронт сопротивления утверждает, что нанес талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжёлые потери.