Уфа, 26 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Более 2,3 тысяч нарушений прав предпринимателей выявили в 2022 году в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Данный вопрос был рассмотрен на заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса в регионе.

Сообщается, что в текущем году было выявлено более 2,3 тысяч нарушений прав предпринимателей, для устранения которых было внесено около 550 представлений, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности были привлечены порядка 580 лиц, в административном порядке наказано 61 должностное лицо. При этом по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности по материалам прокурорских проверок было возбуждено два уголовных дела.

Отмечается, что благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры в Башкирии было погашено порядка 72 млн рублей задолженности муниципальных и государственных заказчиков перед предпринимателями по исполненным публичным контрактам.