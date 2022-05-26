Орел, 26 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. До конца июня будут действовать ограничения, ранее введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Орловской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение принято 26 мая региональным оперативным штабом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«Срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 30 июня 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

В частности, в регионе продолжит действовать масочный режим, требование о соблюдении социальной дистанции, рециркуляторов для обеззараживания воздуха, требование соблюдения мер безопасности на массовых мероприятиях.

В пресс-службе пояснили, что решение продлить действие ограничений связано с высокими показателями заболеваемости ОРВИ, ковидом, внебольничными пневмониями — сейчас они выше средних по России. Так, на прошлой неделе в Орловской области было зарегистрировано 327 случаев заражения коронавирусом, что на 23% больше, чем неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы России, в том числе и области Центрального Черноземья, постепенно снимают антиковидные ограничения. Так, масочный режим почти сразу вслед за Москвой отменили власти Курской области. В Воронежской области масочный режим отменяется с 1 июня.