Луганск, 26 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины атаковали населённый пункт Молодёжное в Луганской Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В 12:15 совершена атака с позиций в населённом пункте Волчеяровка. По Молодёжному выпущено 40 ракет из установки РЗСО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска атаковали с применением «Града» город Ясиноватая в ДНР.