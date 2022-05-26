* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:15 — REGNUM Мехди Арсалан, командир группировки боевиков «Джамаате Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирует пять уездов провинции Бадахшан, сообщает Long War Journal.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Кари Фасихуддин, начальник главного штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-видимому, дал ему этот пост весной или летом 2021 года.

Недавно Мехди Арсалан разместил на своей странице в соцсети видео боевиков «Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или сил «таджикских талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих вдоль афгано-таджикской границы в уездах Куф-Аб, Хахан, Маймай, Нусаи и Шикаи провинции Бадахшан.

Мохаммад Шарифов по прозвищу «Арсалан» родился в Раштской долине на востоке Таджикистана. В 2014 году он присоединился к группировке «Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прежде чем стать лидером этой террористической организации и командиром в Бадахшане, он отвечал за вербовку в эту организацию. Его описывают как «опасного и жестокого» человека. По данным Long War Journal, в июле 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали контроль над пятью уездами Бадахшана Мехди Арсалану. По оценкам таджикских властей, Арсалан командует 200 таджикскими боевиками в Бадахшане.

В отчётах службы безопасности Таджикистана за сентябрь 2021 года указывалось, что Арсалан планировал операцию против Таджикистана. После падения Кабула Арсалан, по-видимому, консультировался с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице, чтобы получить инструкции.

«Джамаате Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористическая организация, возникшая в 2006 году как ответвление базирующегося в Таджикистане Исламского движения Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группа получила известность после взрыва террориста-смертника в Худжанде, столице Согдийской области Таджикистана, в сентябре 2010 года. Взрыв прогремел перед полицейским участком, в результате чего три человека погибли и 25 получили ранения. Местные официальные лица заявили, что террорист прошёл подготовку в лагерях «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Зоне племен» Пакистана.

В 2012 году правительство Таджикистана квалифицировало «Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как экстремистскую организацию.

Лидер «Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Амруддин Табаров был убит в 2015 году афганскими силами безопасности на севере Афганистана. Однако группировка, пользующаяся поддержкой Исламского движения Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжила своё присутствие в Афганистане.

Очевидное сотрудничество между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречит заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они не укрывают иностранных боевиков.