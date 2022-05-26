МГЕР и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для Донбасса
Москва, 26 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В четверг, 26 мая, в Москве «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение будут проводить добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. Добровольцы пройдут специальное тестирование, по итогам которого будет формироваться команда волонтеров для отправки на Донбасс. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Они работают в пунктах временного размещения в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе: оказывают помощь жителям, работают с детьми, ведут работы по поиску пропавших людей. Ежедневно «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» получают огромное количество заявок на адресную помощь на территории Донбасса.