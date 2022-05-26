Москва, 26 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В четверг, 26 мая, в Москве «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение будут проводить добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. Добровольцы пройдут специальное тестирование, по итогам которого будет формироваться команда волонтеров для отправки на Донбасс. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

МГЕР Волонтерская деятельность МГЕР и Волонтерской роты в Мариуполе

«Уже на протяжении нескольких месяцев мы оказываем помощь жителям ЛДНР. К нам поступает большое количество заявок от желающих поехать на Донбасс в качестве волонтера, поэтому мы приняли решение открыть центр обучения добровольцев. Волонтеры из разных регионов будут учиться по нескольким направлениям: первая медицинская помощь, психология и физическая подготовка. Обязательно по итогам курса будем проводить специальное тестирование. Нам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а были действительно готовы к тяжелой работе», — подчеркнул он.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Они работают в пунктах временного размещения в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе: оказывают помощь жителям, работают с детьми, ведут работы по поиску пропавших людей. Ежедневно «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» получают огромное количество заявок на адресную помощь на территории Донбасса.