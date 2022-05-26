Таллин, 26 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Весной 2022 года цена на металлолом в Эстонии сильно подскочила и за тонну можно было получить рекордные 400 евро. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на руководителя по закупкам Kuusakoski Eesti Тоомаса Колламаа.

Металлолом

По его словам, люди активно реагируют на высокие цены и в последние дни пункты приема металлолома постоянно заполнялись клиентами: «По субботам один сотрудник в Таллине даже регулировал движение, чтобы всем было удобно заезжать и выезжать. В самые пиковые дни в Таллине приезжало сдавать металл до 300 человек».

Цены на цветные металлы весной также установили рекорды. Цена тонны латуни выросла до 5 000 евро, а цена на медь увеличилась до 8 000 евро за тонну.

Колламаа сообщил изданию, что «в мире неспокойные времена, и никто не может предсказать, что может принести будущее. В таких условиях очень сложно предсказать, произойдут ли новые ценовые скачки или даже спад».

Он указал на факторы, которые могут толкнуть цены на металлолом еще выше. Это возобновление работы промышленных предприятий в китайском Шанхае, который почти два месяца был закрыт на строгий ковид-карантин. А также неизбежное, по его словам, восстановление Украины после завершения боевых действий.