Москва, , 13:14 — REGNUM С призывом перевести остатки валютной ипотеки в РФ в рубли обратилась к банкам глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина 26 мая в ходе своего выступления на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

Эльвира Набиуллина Duma.gov.ru

«И совсем локальная проблема — но все же обращу на нее внимание — остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что банк России принял решение снизить ключевую с 14 до 11%.