Село Воробжа, Курская область, 26 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Приграничное село Воробжа в Суджанском районе Курской области было атаковано со стороны Украины 26 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла», — сообщил глава региона.

По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.