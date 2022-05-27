Ярославль, 27 мая 2022, 10:56 — REGNUM В Ярославской области жители несколько лет пытаются разобраться с работой карьера «Никитинский», из-за которого в окрестностях всегда разбитые дороги. Власти бездействуют. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местного жителя Льва Рудашевского.

Большегруз едет по дороге, несмотря на запрещающий знак.
Большегруз едет по дороге, несмотря на запрещающий знак.
https://www.youtube.com/watch?v=gK9fa-EfrAQ&t=348s

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне 2020 года жители деревень Савино, Фатьяново, Новоселки, Калистово, Чепорово и Новотроицкое собрались на дороге Осокино — Рославлево — Савиново в знак протеста против работы Никитинского карьера, а также направляли обращение из-за разбитых техникой дорог в адрес экс-губернатора Дмитрия Миронова. Они требовали поставить запрещающий проезд большегрузов знак на автодороге на Савино, отремонтировать дорогу и «немедленно запретить движение грузовых автомобилей с 20:00 до 8:00» на протяжении всей дороги «Осокино — Рославлево».

Однако спустя два года ситуация не стала лучше. Жители местных деревень записали видео, обличающее проблемы с дорогой и равнодушие региональной власти. По словам авторов видео, на дороге всё-таки установлен знак, запрещающий движение большегрузов, однако тяжёлая техника спокойно продолжает ездить по этой трассе. Дорога находится в крайне плохом состоянии, а местные жители из-за этого попадают в аварии.

«Сильный удар по колесу, диск погнутый, прям там такие чёрные штуки. И я вызвала 112, приехали ГАИ. Они посмотрели на колесо и поняли, что это был удар по яме. Там это было видно», — рассказала жительница села Филимоново Таисия Назарова.

Вопросом безопасности детей озабочена и директор Чепоровской школы Людмила Демидова.

«По этой дороге ежедневно ездят два школьных автобуса. У нас тут два школьных маршрута. Дорога разбита очень сильно, очень большие ямы. И в том году я писала обращение в три инстанции, мне пришло три письма — из прокуратуры, в частности, что проведён ямочный ремонт, ямы засыпали. Буквально через месяц они снова оказались пустыми. Я не знаю что должно произойти, наверное какая-то страшная авария со школьным автобусом, чтобы в конце-концов начали ремонтировать эту дорогу. Капитально и так, как положено. А не засыпать гравием, как это сделали буквально несколько дней назад на отрезке от Новотроицкого до Чепорово. Потому что там произошла авария с нашей родительницей, которая возила ребёнка на кружок в посёлок Петровское», — рассказала женщина.

Авторы отмечают — суд ещё летом 2021 года постановил отремонтировать дорогу. Однако она до сих пор не сделана, а чиновники, по словам жителей, пытаются замять дело.

«Председатель комитета автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства Замараев (Денис Иванович, заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области — ИА REGNUM), вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности дороги и сохранением здоровья граждан, занял странную позицию человека, заинтересованного в работе карьера. На наши замечания о том, что «тонары» разбивают дороги и уничтожают здоровье граждан, утверждает: Что же теперь? Им на носилках или на газелях вывозить щебёнку?», — говорит один из авторов видео Лев Рудашевский.

Корреспондент ИА REGNUM связался с Львом Рудашевским, чтобы узнать текущую ситуацию. Житель деревни Калистово рассказал, что местные жители попытались обратиться в отдельную роту ГИБДД в посёлке Петровское, однако это, по словам Льва Рудашевского, лишь ухудшило ситуацию.

«Мы обращались к командиру этой отдельной роты, были там вместе с директором школы, которая убедительно и проникновенно высказалась о том, что катастрофа со школьным автобусом может произойти в любой день. И этот майор дал понять, что на него оказывают очень сильное давление владельцы «тонаров» и лесовозов из автотранспортных предприятий. У очень многих сотрудников полиции, ГАИ, чиновников в частной собственности находятся «тонары» и лесовозы. Это законом не запрещено. И совершенно естественно, что ГАИ будет их оберегать и не создавать никаких препятствий. Мне кажется, что такая ситуация происходит у нас на дороге», — высказал свое мнение Рудашевский.

Сейчас работу карьера проверяют Следственный комитет и прокуратура. Жители также готовят обращение в природоохранную прокуратуру. При этом Лев Рудашевский подчеркивает — почти никто из жителей окрестных сёл и деревень (10-12 населённых пунктов) не верит, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону — «у людей абсолютно нет веры в справедливость».

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