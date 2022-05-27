Ярославль, , 10:56 — REGNUM В Ярославской области жители несколько лет пытаются разобраться с работой карьера «Никитинский», из-за которого в окрестностях всегда разбитые дороги. Власти бездействуют. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местного жителя Льва Рудашевского.

Большегруз едет по дороге, несмотря на запрещающий знак. https://www.youtube.com/watch?v=gK9fa-EfrAQ&t=348s

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне 2020 года жители деревень Савино, Фатьяново, Новоселки, Калистово, Чепорово и Новотроицкое собрались на дороге Осокино — Рославлево — Савиново в знак протеста против работы Никитинского карьера, а также направляли обращение из-за разбитых техникой дорог в адрес экс-губернатора Дмитрия Миронова. Они требовали поставить запрещающий проезд большегрузов знак на автодороге на Савино, отремонтировать дорогу и «немедленно запретить движение грузовых автомобилей с 20:00 до 8:00» на протяжении всей дороги «Осокино — Рославлево».

Однако спустя два года ситуация не стала лучше. Жители местных деревень записали видео, обличающее проблемы с дорогой и равнодушие региональной власти. По словам авторов видео, на дороге всё-таки установлен знак, запрещающий движение большегрузов, однако тяжёлая техника спокойно продолжает ездить по этой трассе. Дорога находится в крайне плохом состоянии, а местные жители из-за этого попадают в аварии.

«Сильный удар по колесу, диск погнутый, прям там такие чёрные штуки. И я вызвала 112, приехали ГАИ. Они посмотрели на колесо и поняли, что это был удар по яме. Там это было видно», — рассказала жительница села Филимоново Таисия Назарова.

Вопросом безопасности детей озабочена и директор Чепоровской школы Людмила Демидова.

«По этой дороге ежедневно ездят два школьных автобуса. У нас тут два школьных маршрута. Дорога разбита очень сильно, очень большие ямы. И в том году я писала обращение в три инстанции, мне пришло три письма — из прокуратуры, в частности, что проведён ямочный ремонт, ямы засыпали. Буквально через месяц они снова оказались пустыми. Я не знаю что должно произойти, наверное какая-то страшная авария со школьным автобусом, чтобы в конце-концов начали ремонтировать эту дорогу. Капитально и так, как положено. А не засыпать гравием, как это сделали буквально несколько дней назад на отрезке от Новотроицкого до Чепорово. Потому что там произошла авария с нашей родительницей, которая возила ребёнка на кружок в посёлок Петровское», — рассказала женщина.

Авторы отмечают — суд ещё летом 2021 года постановил отремонтировать дорогу. Однако она до сих пор не сделана, а чиновники, по словам жителей, пытаются замять дело.

«Председатель комитета автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства Замараев (Денис Иванович, заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области — ИА REGNUM), вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности дороги и сохранением здоровья граждан, занял странную позицию человека, заинтересованного в работе карьера. На наши замечания о том, что «тонары» разбивают дороги и уничтожают здоровье граждан, утверждает: Что же теперь? Им на носилках или на газелях вывозить щебёнку?», — говорит один из авторов видео Лев Рудашевский.

Корреспондент ИА REGNUM связался с Львом Рудашевским, чтобы узнать текущую ситуацию. Житель деревни Калистово рассказал, что местные жители попытались обратиться в отдельную роту ГИБДД в посёлке Петровское, однако это, по словам Льва Рудашевского, лишь ухудшило ситуацию.

«Мы обращались к командиру этой отдельной роты, были там вместе с директором школы, которая убедительно и проникновенно высказалась о том, что катастрофа со школьным автобусом может произойти в любой день. И этот майор дал понять, что на него оказывают очень сильное давление владельцы «тонаров» и лесовозов из автотранспортных предприятий. У очень многих сотрудников полиции, ГАИ, чиновников в частной собственности находятся «тонары» и лесовозы. Это законом не запрещено. И совершенно естественно, что ГАИ будет их оберегать и не создавать никаких препятствий. Мне кажется, что такая ситуация происходит у нас на дороге», — высказал свое мнение Рудашевский.

Сейчас работу карьера проверяют Следственный комитет и прокуратура. Жители также готовят обращение в природоохранную прокуратуру. При этом Лев Рудашевский подчеркивает — почти никто из жителей окрестных сёл и деревень (10-12 населённых пунктов) не верит, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону — «у людей абсолютно нет веры в справедливость».

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