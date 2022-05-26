Екатеринбург, 26 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесен приговор виновнику резонансного ДТП. По вине автомобилиста погибла пожилая женщина и пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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Авария произошла в мае 2021 года на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка возле Оперного театра. Столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило на тротуар. В результате пострадали семь пешеходов. Впоследствии 79-летняя свердловчанка скончалась в больнице. Экспертиза установила, что уралец, сбивший пешеходов, находился под воздействием наркотиков.

Октябрьской суд Екатеринбурга приговорил автомобилиста к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права управлять автомобилем на два года десять месяцев.