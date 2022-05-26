Москва, 26 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Оттолкнувшись от более чем четырёхлетних минимумов под отметкой 56 рублей, доллар совершил разворот и поднялся к отметке 60 руб. на торгах 25 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 26 мая, пара доллар/рубль развивает восстановление, отстаивая уровень 61 рубль и с начала торгов повышаясь на 2,5%.

Рубль все же дал реакцию сначала на анонс внепланового заседания Банка России, а затем и на сам факт дальнейшего снижения ставки, о котором было объявлено ранее сегодня. Центробанк снизил стоимость заимствований с 14% до 11%, что было ожидаемо.

Впрочем, по большому счету этого недостаточно для существенного ослабления курса рубля, который традиционно довольно апатично реагирует на решения регулятора по ставкам.

Более действенной мерой будет продолжение ослабления валютного контроля, и если в ближайшее время наша валюта не начнет серьезно отступать, такие шаги с большой долей вероятности последуют со стороны властей.

К слову, объединение металлургов уже предупредило о падении производства при сохранении текущего курса рубля.

Сейчас главная задача доллара — выйти за пределы уровня 61 руб. на дневном закрытии. Это расчистит путь к отметке 64 руб., после чего в фокус внимания вернется уровень 70 руб.

Однако путь наверх обещает быть непростым, учитывая, что рубль все еще получает основную поддержку от ограничительных валютных мер», — пояснил эксперт.

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