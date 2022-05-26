Джакарта, 26 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Власти Индонезии выявили 246 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 26 мая в Индонезии выявлено 6 053 670 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 243 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 894 103 жителя Индонезии.

В период с 25 по 26 мая от COVID-19 умерли три человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 556 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции за сутки от COVID-19 умерли 47 человек.

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