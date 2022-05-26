Москва, 26 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Россия ждёт от Украины принятия озвученных требований. Об этом 26 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Москва ждёт от Киева принятия озвученных Россией требований. Песков отметил, что украинской власти необходимо прийти к осознанию реальной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР нашли новые улики по делу о тайных тюрьмах СБУ, работавших на оккупированных Киевом территориях Донбасса.