Москва, 26 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. До 12 июня продлится прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2022 года. Она проводится в целях популяризации добровольческой деятельности и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, и отвечает целям и задачам национального проекта «Образование».

Цитата сайта премия. мывместе. рф Участники премии мывместе. рф

В новом сезоне премии гранты, которые получат лауреаты, увеличились до 3,5 млн руб. Также призеры выиграют продвижение на ведущих медиаплощадках, возможность бесплатно путешествовать, участвовать в престижных мероприятиях, обучающих программах и многое другое.

Подробно ознакомиться с полным перечнем призов и стать участником Премии можно на сайте — Премия. мывместе. рф.

По мнению организаторов, участвовать и победить в может практически каждый, у кого есть социальный проект: граждане старше 14 лет, НКО, представители сфер бизнеса и медиа. В том числе: волонтеры, благотворительные фонды, госучреждения, индивидуальные предприниматели, госкорпорации, СМИ, блогеры и прочие. 9 номинаций Премии охватывают все сферы жизнедеятельности, а количество заявок не ограничено. В этом сезоне победителями регионального этапа премии станут 4 тыс. участников.

«Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — единственная крупная премия социальных проектов, которая предусматривает 4 тыс. победителей. В нашей стране хватает достойных социальных проектов, но многие авторы не подают их на премии, конкурсы, поскольку из-за большой конкуренции не видят смысла. Ведь там участвуют тысячи человек, а победителей — лишь несколько десятков. Следовательно, огромное количество стоящих инициатив остается мало кому известно, не получает должного продвижения, развития и при неблагополучном стечении событий даже замораживается или вовсе перестает существовать. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ убирает этот барьер — реальный шанс победить и получить поддержку есть у каждого ее участника! — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев. — Столь большое количество победителей стало возможным за счет одного из нововведений Премии — регионального этапа, который идет после заявочного. Его победителями станут те, кто наберет больше баллов от экспертов, защищая проекты у себя в регионе. Они получат мощную поддержку на региональном уровне, поскольку каждый субъект РФ заинтересован в развитии местных социальных инициатив — за ними будущее страны«

Цитата сайта премия. мывместе. рф Победителями регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ — 2022 станут 4000 участников

К примеру, в 2021 году центр «Проект Жизнь» занял 1 место в треке «Бизнес» в номинации «Культурное наследие» на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. На Премию был выдвинут проект «От семейной истории — к укреплению исторической памяти народа». Команда проекта-победитель уверена, что знать историю своего рода должен каждый: понимать ценности семьи, видеть себя ее частью, частью своей нации и страны.

Проект Военно-историческое многоборье «Звезда морского пехотинца» был удостоен третьего места в номинации «Культурное наследие» международной премии #МЫВМЕСТЕ. Инициатива направлена на развитие интереса у подростков к истории своей страны в игровой форме, а также к спорту и здоровому образу жизни. Проект помогает сформировать спортивные качества, изучить памятные даты и ратные подвиги российских и советских солдат и военных командиров.

29 мая для юных участников проекта «Звезда морского пехотинца» проведут мультимедийную интерактивную экскурсию по трем военно-историческим музеям Владивостока, а также встречу с ветеранами боев 1969 года на острове Даманский. Мероприятия пройдут в рамках подготовки к командно-штабным военным играм «Исторический бой».

Среди выставок, которые посетят участники — экспозиции музеев Тихоокеанского флота и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, а также музей с цифровыми площадками «Россия — моя история».

«В музее ТОФ несколько лекторов одеваются в военную форму героев-тихоокеанцев Великой Отечественной войны, чтобы воссоздать атмосферу. Также в музее действует выставка вооружений. Ребята могут все это потрогать, примерить и на своем примере ощутить, как все это было тяжело и неудобно, и как с этим справлялись наши прадеды», — рассказал руководитель проекта Олег Бутенко.

После приема заявок участников премии ждет региональный этап, где они будут защищать свои проекты в своем регионе. Далее пройдет полуфинал, на котором экспертная комиссия оценит их видеовизитки. В финале проекты претендентов традиционно ждет народное голосование на платформе ДОБРО. РФ и оценка жюри премии.

Победителями станут 16 участников, а лауреатами, включая вторые и третьи места в номинациях, — 48. Их объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в декабре и будет приурочен к Международному дню волонтера.

В новом сезоне стартовый грантовый фонд премии, как и в прошлом, составляет 90 млн руб. Но в этот раз размер максимальной грантовой поддержки победителей вырос на 1 млн руб. — теперь они получат на развитие проекта до 3,5 млн руб. Гранты для призеров младше 18 лет тоже увеличились — составляют сумму до 1 млн руб. На эти средства можно приобрести оборудование, рекламу, организовать транспортировку, увеличить объем производства продукции — обеспечить проект многими необходимыми ресурсами.

Другая весомая награда для всех лауреатов — продвижение проектов: расширит аудиторию и круг партнеров, инвесторов. Медиаподдержку окажут партнеры премии: АНО «Национальные приоритеты», «Газпром-Медиа Холдинга», «Национальная Медиа Группа» и «Русская Медиагруппа» — они расскажут об инициативах на своих ресурсах. Также инициативы призеров будут включены в сборник тиражирования лучших практик и распространены по ресурсным центрам и другим НКО, учреждениям и ведомствам во всех регионах.

Проекты победителей также получат продвижение на крупнейших российских форумах, в том числе — на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ: авторы смогут рассказать о своих инициативах перед широкой аудиторией.

Еще один приз премии — бесплатное путешествие по России, в рамках программы «Больше, чем путешествие» другого партнера Премии — президентской платформы «Россия — страна возможностей». Благодаря ей победители смогут несколько дней бесплатно путешествовать по всей России, а остальные призеры — по своему федеральному округу. Благодаря этому можно не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и лично узнать о социальных практиках в других регионах, найти новых партнеров, инвесторов.

Все победители смогут претендовать на одну из самых престижных Государственных наград — знак отличия «За благодеяние». Им награждаются за большой вклад в добровольческую, благотворительную, общественную или научную деятельность, в развитие культуры, образования, здравоохранения и укрепление института семьи.

Независимо от победы в номинациях проекты также могут претендовать на победу в специальных номинациях премии: «Волонтер года», «Человек года» и «Партнерство года». Это престижные статусы, которые получат авторы проектов за свой вклад. «Волонтер года» присуждается за личный вклад в развитие волонтерского движения в России.

«Партнерство года» — за достижение взаимовыгодных результатов с партнерами в реализации социально значимых проектов. «Человек года» — за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроектом «Образование» предусмотрено создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства). К 2024 году более 7,5 миллионов человек будут вовлечены центрами поддержки добровольчества в волонтерскую деятельность.