Минск, 26 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением, заявил 26 мая президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением», — цитирует его БелТА.

Отмечается, что Лукашенко сделал это заявление на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в данный момент страны Запада делают шаги для того, чтобы расчленить Украину.