Абакан, 26 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Купальный сезон в Хакасии официально не открыт. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Специалисты продолжают работу по экспертизе зон рекреаций на соответствие требованиям санитарного законодательства. Места массового отдыха и купания ещё не получили санитарно-эпидемиологические заключения.

На прошедшей неделе в республике отобрали из открытых водоёмов 15 проб воды на микробиологические показатели. Две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам. В озере Тёплое в Сорске и в реке Абакан (Южная дамба, г. Абакан) обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Также проведены исследования 14 проб воды на паразитологические показатели. Выявлена одна нестандартная пробы — в Калининском карьере (Усть-Абаканский район) обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов. При этом пробы почвы и пробы воды на санитарно-химические показатели соответствуют гигиеническим требованиям.

Роспотребнадзор рекомендует жителям региона организовывать свой отдых только в специально оборудованных и проверенных местах купания, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение.

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