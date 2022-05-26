Кисловодск, Ставропольский край, 26 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Город-курорт Кисловодск и столицу Белгородской области свяжет прямое железнодорожное сообщение. С началом лета на Кавминводы начнет курсировать поезд. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, в Белгород будет заезжать поезд, следующий в Москву.

Yarregion.ru Поезд

«В июне запустится железнодорожное сообщение между Белгородом и Кисловодском. Первый поезд в город-курорт отправится уже 6 июня. Для этого сейчас решается вопрос по изменению маршрута поезда Москва-Кисловодск с его заходом в Белгород», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что рассматривается еще один вариант запуска прямого железнодорожного сообщения с Белгородом — с помощью прицепных вагонов, которые будут прицепляться к поезду на одной из других станций по ходу движения поезда Кисловодск — Москва.