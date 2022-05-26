Тунис, 26 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед подписал указ о проведении конституционного референдума 25 июля. Текст указа был распространён в четверг, 26 мая, официальными тунисскими СМИ, сообщает Babnet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

В тексте указа говорится о намерении отменить конституцию 2014 года, разработанную прошлым правительством страны во главе с партией «Ан-Нахда». Её должна заменить новая конституция, которую в настоящее время разрабатывает Национальный консультативный орган. Окончательный проект новой конституции будет представлен на референдуме 25 июля.

Ранее премьер-министр Туниса Наджла Будин написала на своей странице в социальной сети, что по итогам заседания правительства страны вечером 25 мая, было принято решение о ратификации «проекта указа об исключительных положениях для референдума 25 июля 2022 года». В чём именно состоя «исключительные положения» — премьер-министр страны не уточнила.