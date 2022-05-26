Архангельск, 26 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Архангельском морском торговом порту пожарные предотвратили взрыв емкостей с нефтепродуктами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Rosmorport.ru В Архангельском порту

ЧП произошло накануне днем, 25 мая. Пожар произошел в складском помещении на территории Архангельского морского торгового порта.

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади одноэтажного здания. Создалась реальная угроза перехода огня на рядом стоящие железные контейнеры и 20-ти емкостей с моторным маслом. Отметим, что газовые баллоны и нефтепродукты на пожаре представляют особую опасность для участников его тушения. При взрыве радиус разлёта осколков может достигать 250 метров. Чтобы емкости не воспламенились от высокой температуры, огнеборцы эвакуировали их на безопасное расстояние», — сообщили в ведомстве.

Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В результате пожара строение значительно повреждено огнем. В результате инцидента никто не пострадал.

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