Москва, 26 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий виды деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предусматривается возможность совмещения НПФ пенсионных услуг с оказанием информационно-консультативных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью в качестве агента.

При этом предлагается включить НПФ в перечень лиц, которые могут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Такое совмещение деятельности предлагается организовать на основании договоров оказания информационно-консультативных услуг и агентских договоров.

При этом фонд вправе действовать в качестве агента только при одновременном соблюдении ряда условий.

Для недопущения концентрации НПФ при оказании услуг по новым видам деятельности и связанного с этим возможного ущемления интересов клиентов НПФ, законопроект предусматривает, что фонд вправе оказывать информационно-консультативные услуги в сфере финансового рынка, а также действовать в качестве агента только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Контроль за соблюдением такого ограничения будет осуществлять Банк России.

По мнению авторов, монопродуктовая бизнес-модель НПФ «взносы (деньги) — пенсия (деньги)» существенно снижает конкурентоспособность НПФ на рынках накоплений и сбережений, в том числе на рынках с продуктами, имеющими сопоставимую цель, но реализуемые через различные экономические модели.

Упомянутая закрытая модель не удовлетворяет специфические потребности клиентов и тормозит развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения как института социальной защиты россиян и крупного источника внутренних инвестиций для экономики страны, указали депутаты.

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