Таллин, 26 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Средняя закупочная цена молока в апреле 2022 года в Эстонии выросла за год на 37,2% до 426,38 евро за тонну. Об этом сообщило эстонское издание Postimees в своем материале «Молоко становится роскошью».

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В апреле у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 66 900 тонн молока, при этом средняя жирность молока выросла за год на 0,1 процентных пункта до 4%, содержание белка сохранилось на уровне 3,4%.

В апреле в Эстонии было произведено 9 300 тонн питьевого молока — рост за год на 8,1%. Сливок произведено 2 400 тонн, на 4,2% больше, чем годом раньше, а производство сливочного масла осталось на прошлогоднем уровне в 400 тонн.

Объем выпуска сырных изделий составил 4 000 тонн, падение за год составило 2,4%. Творог составил 1 700 тонн, примерно сохранив показатели годовой давности.