Череповец, Вологодская область, 26 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко ответила на вопросы участников форума «Экосистема. Устойчивое развитие», который в эти дни проходит в Вологодской области. Большинство вопросов касались реализации экологических инициатив в условиях санкций и ограничения доступа к иностранным технологиям.

Economy. gov.ru Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко отметила, что предприятиям, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», предоставлена отсрочка на два года на выполнение мероприятий по экологической модернизации. Этот срок дан, чтобы найти замену импортным узлам и агрегатам.

«Даже в силу чисто логистических проблем не все предприятия могут завершить мероприятия в установленные сроки, — рассказала Виктория Абрамченко, — Но часть этого же проекта, которая связана с автоматическим контролем за выбросами, активно реализуется, поскольку эта часть несёт синергетический эффект — это ещё и развитие отечественной микроэлектроники. Например, «Норильский никель» вместе с компанией «Ростех» тестируют датчики, которые будут работать непосредственно на промышленной площадке. Там агрессивная среда, не все датчики могут выдержать такие условия. Мы эти проекты продолжаем. Мы также ищем партнёров из дружественных стран. Экологическая модернизация будет, но будем относиться взвешенно к каждой отрасли, чтобы предприятия не закрылись и люди не остались без рабочих мест».

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По словам Виктории Абрамченко, от санкций пострадают сами страны, которые их вводят, поскольку энергобаланс Европы не позволяет получать энергию полностью из возобновляемых источников: «В России 45% энергобаланса — это низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная энергия, поэтому наша страна на голову выше по этим параметрам недружественных стран. С моей точки зрения, Европа будет деградировать. Просто потому, что переход на ископаемые виды топлива, ограничение развития тех треков, которыми активно занимались промышленники последние десять лет, приведёт к деградации. Мы же будем продолжать экологическую модернизацию. Уроки, связанные с тем, что какого-то оборудования будет не хватать, мы уже выучили. Все мы ориентированы на импортозамещение. Также ведутся переговоры с дружественными странами. Например, «Сибур» очень плотно занимается такими переговорами, чтобы не останавливать свою программу по химической утилизации пластика».

Но, тем не менее, есть экологические темы, которые, несмотря на политику, должны оставаться в фокусе международного внимания — это, например, загрязнение океанов пластиком, — считает Виктория Абрамченко.

Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 27 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.

Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».

Организаторы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.

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