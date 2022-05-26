Таллин, 26 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. На крупнейших весенних учениях «Ёж 2022» Сил обороны Эстонии, ополчения «Кайтселийт» и подразделений стран-членов НАТО отсутствовали 2 700 резервистов. Об этом сообщил главный штаб Сил обороны страны.

Arno Mikkor Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Эстонию

При этом сообщается, что без каких-либо уважительных причин не явились на сборы 1 400 человек. Еще 1 300 резервистов были освобождены от участия по различным причина. Как отметили в главном штабе, основными причинами для освобождения от участия в учениях стала семейная ситуация, нахождение за границей или трудовые обязанности.

Из 8 800 резервистов, призванных на учения, для участия в маневрах явились 6 000 человек, то есть 68%. В эстонском законодательстве предусматривается как уголовное наказание за неявку на военные учения, так и серьезный штраф до 1 200 евро.