Минск, 26 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил 26 мая президент страны Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, на Белоруссию будет оказано экономическое, политическое, а также военное давление.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса нужно создать особую экономическую зону, предложил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.