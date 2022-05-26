Йошкар-Ола, 26 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Марий Эл за время эпидемии подтвердили 44 605 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба правительства Марий Эл

По состоянию на 26 мая, выздоровел всего 43 431 житель республики, за сутки выписаны восемь человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 1087 жителей республики, за минувшие 24 часа умерших нет.

За прошлый день с коронавирусом в больницы Марий Эл госпитализировали шесть пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, американская компания Pfizer предоставит 45 беднейшим странам мира по некоммерческой цене все свои запатентованные лекарства, включая таблетки от COVID-19.

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