Дубовский район, Волгоградская область, 26 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Незаконный оборот молочной продукции выявили сотрудники Россельхознадзора в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе ведомства. Фантомные предприятия отгрузили молзаводу почти две тысячи тонн сырья.

Shivani shrivastav Молоко

В госсистеме сертификации «Меркурий» специалисты обнаружили, что в адрес ООО «Фаворит» поступило 1,6 тысячи тонн молочной продукции из Ульяновской, Ярославской, Калужской и Тюменской областей. Причём, все эти поставщики официально признаны фантомными. Волгоградский же производитель оформил электронные ветеринарные сопроводительные документы на 67,5 тонны сливочного масла, творога и сметаны. По адресу регистрации в Дубовском районе молзавод не обнаружен, хотя на момент проверки в госсистеме отображались данные о выпуске и хранении там более 31 тонны продукции.

Регистрация уполномоченных лиц дубовского «Фаворита» аннулирована. Материалы проверки направлены в полицию.