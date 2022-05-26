Джакарта, 26 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Биологические исследования военной направленности, возможно, продолжают на территории Индонезии Соединённые Штаты, несмотря на то, что биологическая лаборатория NAMRU-2 в Джакарте была закрыта 10 лет назад. Об этом 26 мая заявила врач-кардиолог Фадила Супари, занимавшая пост индонезийского министра здравоохранения в период с 2004 по 2009 годы.

Биологическая лаборатория

«Я не могу это доказать, но из того, что я читала и слышала, исследовательская деятельность все ещё продолжается в различных формах сотрудничества с исследовательскими институтами и университетами в Индонезии. Я думаю, правительство должно быть в курсе этого», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Супари отметила, что помощь американской лаборатории NAMRU-2, учрежденной во время вспышки бубонной чумы в Индонезии в 1970 году и работавшей с патогенами от ВИЧ до возбудителей малярии, туберкулеза и лихорадки денге, в борьбе с указанными инфекциями была минимальной.

«Хотя они были сосредоточены на малярии и туберкулезе, результаты за 40 лет в Индонезии были незначительными», — пояснила врач-кардиолог.

Вместе с тем она указала, что беспокойство вызвали не только эти низкие результаты работы NAMRU-2.

«Я только знаю, что их лаборатория была очень скрытной. И исследователями были американские морские пехотинцы, все с дипломатическим иммунитетом… Мы никогда не знали, что у них в дипломатических портфелях. Там были также некоторые индонезийские ученые, которые им помогали», — добавила она.

Отметим, во время нахождения на посту министра здравоохранения Индонезии Фадила Супари посетила NAMRU-2 в 2008 году и затем рассказала журналистам, что у лаборатории не хватает прозрачности и также она не делится результатами своей работы с индонезийским правительством. После этого указанная лаборатория сгорела.