ЦБ РФ готов отказаться от «ультралиберальных фетишей»? Версия экономиста
Москва, 26 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В российской системе управления финансами начинаются тектонические сдвиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.
«ЦБ РФ на экстренном совещании сегодня принял верное решение по снижению ключевой ставки с 14% до 11%. Я ожидал снижения до 10%, но на основном совещании. Теперь, возможно, 10 июня 2022 года мы увидим ставку, выраженную простым числом, то есть менее 10%. Решение достаточно мужественное и нетрадиционное для современного ЦБ РФ. Вот повышать одномоментно ставку с 9,5 до 20% — тут Банку России смелости не занимать, — сказал Ордов. — Следует продолжить внимательно наблюдать за тем, как рушатся ультралиберальные фетиши и взгляды на принципы регулирования современной экономикой. Возможно, что у Банка России появляется шанс формирования собственной национальной концепции управления финансовой системой России».
Как пояснил Ордов, причины принятия подобных решений подчеркивают начало тектонических сдвигов в системе управления российскими и мировыми финансами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее риски того, что ЦБ РФ может вновь перейти к повышению ключевой ставки назвали весьма небольшими.