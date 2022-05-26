Москва, 26 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В российской системе управления финансами начинаются тектонические сдвиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«ЦБ РФ на экстренном совещании сегодня принял верное решение по снижению ключевой ставки с 14% до 11%. Я ожидал снижения до 10%, но на основном совещании. Теперь, возможно, 10 июня 2022 года мы увидим ставку, выраженную простым числом, то есть менее 10%. Решение достаточно мужественное и нетрадиционное для современного ЦБ РФ. Вот повышать одномоментно ставку с 9,5 до 20% — тут Банку России смелости не занимать, — сказал Ордов. — Следует продолжить внимательно наблюдать за тем, как рушатся ультралиберальные фетиши и взгляды на принципы регулирования современной экономикой. Возможно, что у Банка России появляется шанс формирования собственной национальной концепции управления финансовой системой России».

Как пояснил Ордов, причины принятия подобных решений подчеркивают начало тектонических сдвигов в системе управления российскими и мировыми финансами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее риски того, что ЦБ РФ может вновь перейти к повышению ключевой ставки назвали весьма небольшими.