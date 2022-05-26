Краснодар, 26 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары попали 27 человек, данные опубликованы 26 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 мая, сообщалось о госпитализации 36 человек

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом — на 19 случаев меньше, чем накануне.

«В Краснодаре положительный результат исследования получили 38 человек, в Динском районе — 18, в Новороссийске — 12, в Анапе – семь. По пять случаев заражения выявили в Армавире, Сочи, Лабинском, Новокубанском и Туапсинском районах», — уточнили в оперативном штабе региона.

С марта 2020 года в Краснодарском крае официально подтверждено 260 718 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости вырос до отметки 4587. Выздоровевшими за весь период признаны 249 122 человека, за последние сутки выписаны 215 пациентов. Жертвами инфекции стали 10 915 жителей.

На утро 26 мая в ковид-стационарах лечатся 296 человек, десять пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО. Дома лечатся 1524 человека.