Женева, Швейцария, , 13:01 — REGNUM Коллективный Запад и Украина не согласятся на условия мира, которые попытается навязать Россия. Об этом в ходе выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Украина Ольга Шклярова, ИА REGNUM

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — заявил канцлер, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Италия предложила свой план мирного урегулирования на Украине, состоящий из четырёх этапов. Так, прежде всего необходимо добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Затем предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины, обсуждение «территориальных вопросов» конфликта между Россией и Украиной и заключение соглашения о мире и безопасности в Европе, который будет регулировать отношения между Россией и ЕС.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал предложения Италии оторванными от реальности, добавив, что «их сложно воспринимать всерьёз». Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что план Италии по урегулирования ситуации на Украине был составлен на данных «провинциальных газет» и украинских фейках.

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