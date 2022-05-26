Пермь, 26 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Перми судебные приставы арестовали гибридный Porsche Cayenne. Причиной стали долги его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

DariuszSankowski Porsche

По данным ведомства, в отношении пермяка возбуждено 47 исполнительных производств. Общая сумма долга 55-летнего мужчины составила свыше 250 тыс. рублей. Среди них 70 тыс. приходится на налоговую задолженность.

Поскольку пермяк добровольно не исполнял финансовые обязательства, то аресту подвергли его собственности, а именно автомобиль Porsche Cayenne S Hybrid.

«У должника еще есть немного времени, чтобы погасить многочисленные долги и вернуть свой автомобиль, в противном случае, Porsche передадут на торги», — сказали в службе судебных приставов.