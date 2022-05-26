Таллин, 26 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Харьюский уездный суд Эстонии завершил рассмотрение уголовного дела известного эстонского правозащитника Сергея Середенко, однако оглашение приговора было отложено до 22 сентября 2022 года. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в своем комментарии на странице в социальной сети.

Venekool.eu Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии

«Детали «дела Середенко» по-прежнему отсутствуют. Видимо, есть что скрывать», — говорится в комментарии.

В дипломатическом представительстве РФ в Эстонии отметили: «Создается впечатление, что судебный процесс искусственно затягивается из-за отсутствия каких-либо доказательств вины Середенко (находится под арестом с 3 марта 2021 года), которые могли бы быть предъявлены общественности».

«Год поисков, судя по всему, ничего не дал, что, впрочем, не удивляет», — так завершается комментарий посольства.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвинили его в деятельности в интересах России.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.