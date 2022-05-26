Москва, , 13:16 — REGNUM Масштабные орбитальные группировки из тысяч спутников необходимы России. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на саммите «Промышленная политика в новых реалиях» в МИА «Россия сегодня».

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Он отметил, что сейчас Россия располагает 161 космическим аппаратом. В это число входят и военные спутники, но их должно быть больше. В первую очередь орбитальные группировки нужны армии для наблюдения за театрами военных действий, но также и народному хозяйству.

«У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи», — сказал Рогозин.

Он добавил, что большее количество спутников потребует большего количества ракет, то есть увеличения загрузки космодромов.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин заявил, что Россия готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике.

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