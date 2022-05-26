Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Цены на аренду офисных помещений в Санкт-Петербурге и Москве начали снижаться на фоне продолжения специальной военной операции на Украине и санкционного давления на Россию, сообщили 26 мая в пресс-службе федеральной базы Restate.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

Как отметили аналитики компании, с начала апреля по конец мая на рынке офисных помещений наметился перелом: цены пошли вниз на фоне прекращения деятельности в России западных корпораций и снижения активности инвесторов.

«Тенденция пока проявляется только в столицах. В других крупных городах страны всё спокойно», — уточнили в пресс-службе.

За два месяца стоимость квадратного метра в московских офисных центрах (а также отдельных коммерческих помещениях, использующихся как офисы, например, в составе жилых комплексов) уменьшилась с 360,5 до 347 тыс. рублей — на 4%.

«До этого в течение последнего полугода этот показатель непрерывно рос», — заметили в компании.

В Петербурге средний ценник за тот же период упал на 5% — со 143,5 до 138 тыс. рублей за квадратный метр.

«Разница только в том, что дешеветь офисная недвижимость в городе на Неве начала ещё в конце февраля и с тех пор цены вели себя нестабильно, то снижаясь, то на непродолжительное время устремляясь вверх», — отметили аналитики компании.

Среди других крупнейших городов страны только в Волгограде зафиксирована схожая тенденция — офисные помещения за неполные два месяца уменьшились в цене на 7%. Более всего цены взлетели в Новосибирске (на 8%) и Воронеже (9%). В «столице Сибири» офисные помещения сейчас по дороговизне уступают только Москве и Петербургу, впервые достигнув отметки в 100 тыс. рублей за «квадрат».