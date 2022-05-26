Махачкала, , 12:55 — REGNUM В столице Дагестана произошел обвал грунта, в яму провалились гараж, часть жилого помещения и автомобиль вместе с владельцем, сообщили в мэрии Махачкалы. Инцидент случился в ночь на 25 мая на улице Гаджиева, 134.

Провал грунта Scott Ehardt

«В 02:57 на пульт ЕДДС Махачкалы поступила информация об обвале гаража, части жилого помещения и припаркованного во дворе автомобиля LADA Vesta в подземное пространство», — пишет РИА «Дагестан» со ссылкой на представителя мэрии.

В результате обвала водитель, находившийся в салоне автомобиля, не пострадал. Уточняется, что о существовании подземного пространства он ничего не знал. Для извлечения из него машины пришлось применять спецтехнику. Подвальное помещение будет обследовано во избежание рисков повторного обвала, отметили в администрации Махачкалы.